誰也不讓誰！他分析郝吳柱選戰策略...

黨內人士分析，洪秀柱的選戰策略是「地道戰」、郝龍斌是「空戰」、吳敦義是組織戰。（資料照）

2017-03-12 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰相當激烈，各個候選人都有不同的策略，其中「反洪派」的吳敦義、郝龍斌原本傳出可能結盟，但這次雙方似乎都不打算退讓，洪秀柱雖然掌握「黨機器」，但其他人來勢洶洶！

《中國時報》報導，黨內人士分析，洪秀柱的選戰策略比較像是「地道戰」，透過組織系統構築防禦工事，同時也因掌握黨機器的關係糧草充足，只要開戰就可發動攻擊。

郝龍斌則是打議題論述、競選政見等「空戰」，拉抬參選氣勢，他掌握了一些議題，也獲得一定的迴響，像是反核食的公投連署就讓他獲得了很多支持。

吳敦義則大量網羅中常委、黨代表和地方議會系統，從黨代表連署即開始緊密合作。先前周刊曾報導，吳敦義透過一層一層的管道，掌握黨員票的動向，並嚴密佈局，全力拚打組織戰，因為他們認為，組織才是左右選舉結果的關鍵。