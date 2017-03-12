| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
 首頁 > 政治

誰也不讓誰！他分析郝吳柱選戰策略...

黨內人士分析，洪秀柱的選戰策略是「地道戰」、郝龍斌是「空戰」、吳敦義是組織戰。（資料照）

2017-03-12  07:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰相當激烈，各個候選人都有不同的策略，其中「反洪派」的吳敦義、郝龍斌原本傳出可能結盟，但這次雙方似乎都不打算退讓，洪秀柱雖然掌握「黨機器」，但其他人來勢洶洶！

《中國時報》報導，黨內人士分析，洪秀柱的選戰策略比較像是「地道戰」，透過組織系統構築防禦工事，同時也因掌握黨機器的關係糧草充足，只要開戰就可發動攻擊。

郝龍斌則是打議題論述、競選政見等「空戰」，拉抬參選氣勢，他掌握了一些議題，也獲得一定的迴響，像是反核食的公投連署就讓他獲得了很多支持。

吳敦義則大量網羅中常委、黨代表和地方議會系統，從黨代表連署即開始緊密合作。先前周刊曾報導，吳敦義透過一層一層的管道，掌握黨員票的動向，並嚴密佈局，全力拚打組織戰，因為他們認為，組織才是左右選舉結果的關鍵。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 洪秀柱 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：誰也不讓誰！他分析郝吳柱選戰策略...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.