達欣隊新主場每坪年租金300元？ 北市議員批賤租市產

2017-03-11 22:27

〔記者郭安家／台北報導〕前台北市長郝龍斌時代斥資21億元蓋世大運籃球館，以OT（營運移轉）委外經營，但5年前已盛傳市府護航、「為達欣籃球隊興建主場館」；未料，柯市府近日公告，達欣關係企業長佳機電工程公司真的成為最優申請人，且依招標公告，最便宜每坪的年租金只要3、400元。對此，國民黨台北市議員李新質疑，這根本是「郝規柯隨」賤租市產。

世大運籃球館位於辛亥路、基隆路口，但爭議連連，市府以建校為由徵收民地，但新設和平實驗國小今年5月預計僅收6班級，近6000坪基地卻興建地下1層、地上5層7000席次中型籃球館，設施比例懸殊，被質疑違反徵收目的；施工過程再被踢爆盜賣土方、回填廢棄物、移死7棵樹。球場完工後，僅允許辦體育、藝文展覽等活動，或販售商品。

諷刺是，市長柯文哲前年2月曾表示，為了蓋籃球場、附加和平國小；每天費用多少錢？那籃球場只是預賽而已，「所以我說有沒有比貪污更嚴重的事。」

但根據柯市府招標公告，最優申請人、長佳機電除繳595萬元初期投資外，每年自行填寫定額土地租金報價單，僅規定不得低於400萬元，並依5等級營業額設定浮動式增額租金，若營業額未達5000萬元、增額地租4％，若營業額8000萬元以上、增額地租8％；若以每年最便宜400萬元租金、營業額8000萬元換算，達欣經營約1.7萬坪籃球館含暖身球場總樓地板面積，每坪的年租金竟只有約3、400元。

對於賤租疑慮，教育局則表示，OT案精神與政府採購不同，考量是廠商營運計畫、條件，若租金太高，廠商恐不願租，因此以每坪租金3、400元去計算廠商負擔成本，會有問題；此外，該籃球館營運成本含水電、土地租金、廠內外維護等在內，1年約需6、7000萬元。