恆春人帶「核廢桶」快閃核三 盼核廢各縣市分攤
2017-03-11 19:59
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣核廢料處理問題，近年成為各界討論焦點，蘭嶼核廢遷回台灣各廠聲音震天嘎響，其中廢料倉庫空間尚有餘裕的核三廠，居民擔心成為各廠「暫存」目標，恆春反核人士鍾乙豪今帶著4個假廢料桶到核三廠前快閃，訴求各縣市共同承擔，「歷史共業」絕不該恆春人獨自承受。
「歷史共業、縣市有責！」恆春反核人士鍾乙豪等人，今午帶著四個黃色「廢料桶」在核三廠前呼喊口號，響應全台311廢核遊行外，強調核電是歷史共業，恆春人絕不容許核廢料轉運到核三廠，希望台電能在各縣市規劃核廢料貯存廠，由全民共同承擔。
鍾乙豪指出，核三廠幾年前興建新廢料倉庫，可容納中低階三萬桶核廢料，比起爆滿的核一、二廠，核三廠尚有空間，蘭嶼核廢遷回台灣消息傳出後，不斷有傳言要把各廠放不下及蘭嶼核廢「暫存」核三廠，恆春居民絕不能接受。
「各縣市共同承擔，才是公平正義。」鍾乙豪說，恆春沒有承受「大家用電、我收核廢」義務，希望台電能在各縣市規劃核廢料貯存廠，編列預算提供各縣市推動核安教育，不該由資源弱勢、用電較少地區，或地區人口密度高低做最終核廢廠址候選區。
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