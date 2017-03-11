| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳酒醉男開車亂衝撞 2人受傷送醫
 首頁 > 政治

恆春人帶「核廢桶」快閃核三 盼核廢各縣市分攤

2017-03-11  19:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣核廢料處理問題，近年成為各界討論焦點，蘭嶼核廢遷回台灣各廠聲音震天嘎響，其中廢料倉庫空間尚有餘裕的核三廠，居民擔心成為各廠「暫存」目標，恆春反核人士鍾乙豪今帶著4個假廢料桶到核三廠前快閃，訴求各縣市共同承擔，「歷史共業」絕不該恆春人獨自承受。

「歷史共業、縣市有責！」恆春反核人士鍾乙豪等人，今午帶著四個黃色「廢料桶」在核三廠前呼喊口號，響應全台311廢核遊行外，強調核電是歷史共業，恆春人絕不容許核廢料轉運到核三廠，希望台電能在各縣市規劃核廢料貯存廠，由全民共同承擔。

鍾乙豪指出，核三廠幾年前興建新廢料倉庫，可容納中低階三萬桶核廢料，比起爆滿的核一、二廠，核三廠尚有空間，蘭嶼核廢遷回台灣消息傳出後，不斷有傳言要把各廠放不下及蘭嶼核廢「暫存」核三廠，恆春居民絕不能接受。

「各縣市共同承擔，才是公平正義。」鍾乙豪說，恆春沒有承受「大家用電、我收核廢」義務，希望台電能在各縣市規劃核廢料貯存廠，編列預算提供各縣市推動核安教育，不該由資源弱勢、用電較少地區，或地區人口密度高低做最終核廢廠址候選區。

相關影音

廣告
  • 恆春人快閃核三廠訴求反核廢。（記者蔡宗憲攝）

    恆春人快閃核三廠訴求反核廢。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春人帶「核廢桶」快閃核三廠訴求反核廢。（記者蔡宗憲攝）

    恆春人帶「核廢桶」快閃核三廠訴求反核廢。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廢核 核三 核廢料
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：恆春人帶「核廢桶」快閃核三 盼核廢各縣市分攤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.