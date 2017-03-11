小英、林全回應廢核遊行：2025台灣擺脫核能依賴

2017-03-11 19:48

〔記者李欣芳／台北報導〕針對今天的廢核大遊行，蔡英文總統與行政院長林全今晚都在臉書做出回應，蔡總統期許2025年的台灣，將會是擺脫依賴核能，擁抱清潔、永續能源的台灣；林揆也說，6年前日本發生了福島核災，這個慘痛的事件，讓廢核及綠能成為我們的共識，也是我們長期努力的目標。

蔡英文說，政府積極發展再生能源。去年的再生能源發電量占比成長了21.2%，達到歷史新高的126.9億度。而今年初通過的電業法第一階段修正，將讓台灣綠電產業的發展，穩健、大步地前進，全力實現2025年，綠電占比20%的目標。

她表示，有一天，數百座的離岸風機將豎立在台灣海峽。我們的屋頂、廠房、閒置土地和集水庫都會廣泛佈建太陽能板。 有一天，台灣人可以開始使用地熱來發電，而多數的中大型養豬場都設置了沼氣發電設備。這是實現「2025非核家園」的那一天，也是我們努力的每一天。

林全表示，推動廢核及綠能，是為了讓人民免受核災風險、減少核廢料對環境的影響、降低空氣污染源，更是為了台灣的永續發展。

他說，今年年初，立法院通過了電業法的修正案，讓台灣的能源轉型，踏出一大步。我們將以穩健、開放的方式，加速台灣綠電產業發展，不但能讓我們達成在2025年綠電佔比20%的目標，還可創造更多經濟產值與就業機會，並提升整體生活環境。

林全指出，每年的3月11日，他知道有些團體與民眾選擇走上街頭，表達廢核的訴求，高雄還有反空污遊行。其實，政府跟人民的想法是一樣的，我們都想讓所有人能呼吸乾淨空氣、看見清澄的天空，享受乾淨、有效率、穩定、價格合理的電力供應，而且不用擔憂核災的發生及核廢料的污染。「我所領導的行政團隊，會竭盡所能，讓大家都能安全、安心地生活在這片土地上」。