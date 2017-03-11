南投追思尋根 勿忘228歷史教訓

2017-03-11 21:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣228關懷協會今日舉辦「追思尋根再出發音樂會」，連當時上班途中無辜被打，幸撿回一命的受害9旬老翁陳木桂，也到場現身說法，並透過植樹追思、228事件問卷等活動，提醒民眾不要忘記歷史教訓，也為下一輩建立更正確台灣民主觀念，寓教於樂。

該活動一開始，大家先於竹山郵局（228事件郡役所醫護站）集合，隨後徒步朝設在竹山公所行政園區的活動會場前進，民眾參與踴躍，其中不乏228遺族，甚至總統府資政姚嘉文也特別到場，大家種植竹子緬懷先人，以音樂撫慰心靈，並一起進行「植竹追思」揭碑儀式，場面熱鬧、隆重。

南投縣228關懷協會說，228事件發生於民國36年2月間，當時戰火幾乎燃燒全台灣，竹山地區先民多半在當年3月的虎尾、林內（又稱竹山）事件中喪命，因此才特別與其他縣市228紀念活動錯開，並特別安排「228事件問卷」，總共5題，包括228事件發生迄今幾年?竹山郡役所現今是哪個單位？也讓民眾對該事件有更深層的了解。

當年受害當事人陳木桂及228遺族的竹山鎮代表會主席羅炘津等人指出，228事件，雖然有其時空背景，但在台灣民主發展過程中，卻占有不可抹滅的重要地位，大家也更應珍惜當下得來不易的幸福。