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軍人年改 國防部最快月底開公聽會

臺灣退伍軍人權益保障協會11日發起「311向前行，砲打國防部」抗議活動，由忠烈祠向國防部遊行，訴求軍人退撫回歸恩給，反對黑箱年金改革。（記者簡榮豐攝）

2017-03-11  18:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府推動年金改革，仍有部分退伍軍人不買單，質疑蔡政府「黑箱作業」。「台灣退伍軍人權益保障協會」40、50名成員稍早至國防部大門口陳情，呼籲國防部照顧現役、退伍軍人權益，切勿污名化退伍軍人。對此，國防部資源規劃司長陳正棋表示，國防部將在月底至4月10日間，擇日召開首場公聽會，邀請相關團體代表參加。

「台灣退伍軍人權益保障協會」成員下午群聚於忠烈祠，徒步遊行至國防部大門口，除提出「停止違法改革、嚴禁黑箱作業、提高軍人改革、退俸回歸恩給」4項訴求，更請成員打扮成濟公，上演行動劇諷刺國防部長馮世寬，並在路旁放起鞭炮，象徵「砲打國防部」。

有鑒於部分退伍軍官日前到國防部陳抗時，激烈搖晃國防部大門，因此警方、憲兵不敢大意，在國防部各門口設置拒馬、蛇籠，更部署大批人力站崗，所幸今天陳抗場面平和，未發生任何衝突。

國防部表示，尊重陳情訴求，國防部基於維護退役袍澤、遺族福祉與現役官兵權益，積極在「國家年金改革委員會」爭取軍人年金單獨處理，已獲總統及多數委員支持，並持續與退輔會、退伍軍人團體意見交流，蒐整軍人年改各項建言，目前正研議及協商各種可行方案，籲請退役軍人冷靜、理性面對，勿聽信不實訊息。

臺灣退伍軍人權益保障協會11日發起「311向前行，砲打國防部」抗議活動，由忠烈祠向國防部遊行，訴求軍人退撫回歸恩給，反對黑箱年金改革。（記者簡榮豐攝）

臺灣退伍軍人權益保障協會11日發起「311向前行，砲打國防部」抗議活動，由忠烈祠向國防部遊行，訴求軍人退撫回歸恩給，反對黑箱年金改革。（記者簡榮豐攝）

臺灣退伍軍人權益保障協會11日發起「311向前行，砲打國防部」抗議活動，由忠烈祠向國防部遊行，訴求軍人退撫回歸恩給，反對黑箱年金改革，以行動劇諷刺部長馮世寬。（記者簡榮豐攝）

臺灣退伍軍人權益保障協會11日發起「311向前行，砲打國防部」抗議活動，大批警力在國防部大門前戒備。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 台灣退伍軍人權益保障協會 國防部 年金改革 軍人 軍人年金
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