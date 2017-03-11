| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
輕航機驚墜稻田中 農民趕往搶救
 首頁 > 政治

2士官涉毒趴 海軍司令部：勿枉勿縱、絕不寬貸

2017-03-11  18:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍司令部稍早表示，所屬戰鬥系統工廠李姓中士及左營通信隊黃姓下士等2員，於今日凌晨2時許涉足不正當場所，遭警方臨檢，現場查獲三級毒品K他命，目前全案由警方依法移送高雄地方法院檢察署偵辦中。

海軍司令部表示，對於涉法犯紀行為，已要求單位盡速依「刑懲併行」原則暨相關規定，召開人評會予以嚴厲處分，並納入汰除對象，勿枉勿縱、絕不寬貸。

海軍司令部強調，「反毒工作」及「軍法紀教育」為本軍長期貫徹的重點任務，將持恆執行各項反毒作為及強化官兵法紀觀念，確保單位內部清流與純淨，維護團隊的榮譽。

廣告
  • 海軍司令部。（擷自官網）

    海軍司令部。（擷自官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不正當場所 國軍染毒 士官 毒品 毒趴 海軍司令部 警察臨檢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：2士官涉毒趴 海軍司令部：勿枉勿縱、絕不寬貸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.