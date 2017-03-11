台東反核廢 近300人持反核黃布條上街頭
台東反核廢遊行，大小朋友都加入，籲台東人站出來。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕日本福島核災今滿6周年，台東與台北、高雄同步走上街頭，發起反核廢遊行、廢人活化市集、音樂表演，近300人繫綁反核黃布條，立委高潞‧以用也到場聲援，要求政府面對核廢料問題，反對達仁鄉南田村成為低放射性廢棄物最終處置設施建議候選場址，立即遷出蘭嶼核廢料，進行能源轉型，推動綠能節能、永續生活。
反核廢遊行隊伍下午先聚集在台東鐵道藝術村，分享反核廢心得及訴求，隨後以騎鐵馬、徒步方式繞行市區，呼籲台東人站出來「反核廢、護台東」。闔家聲援的蘭嶼居民阿國說，攜家帶眷反核廢，主要是為了守護後代的土地，也讓小孩藉由參與，了解到愛鄉、愛土地的重要，進而學會什麼是民主。高潞‧以用則說，她相信所有原住民都和大家一樣愛台灣，也希望守護我們土地的美好，政府應該尊重在地的人民，如果沒有知情同意權，如核廢料、美麗灣等狀況會重覆再發生。
台東廢核、反核廢聯盟表示，台東長久以來受到低放核廢料傷害及威脅，政府原承諾2016年將蘭嶼核廢遷出，卻一再跳票。經濟部在民國101年公佈台東縣達仁鄉南田村為低階核廢料儲存場建議候選場址，依規定必須在公告30天內舉辦地方公投，兩縣政府都不願配合辦理，但只要縣公投通過，就成為全台低階核廢料永久儲存地。政府的低階核廢候選場址，總選在資源弱勢且用電較少的偏鄉或原鄉，地區人口密度高低作為評定的唯一要素，加深社會不正義；積極面對核廢、處理核廢，是我們這世代的共同議題，核廢不該只是核廢地區或核設施地區居民的痛苦與難題。
台東廢核、反核廢聯盟表示，社會對核廢料的認知與討論非常少，致使不管台電或政府說要遷去哪裡，都引起很大的反彈，拖慢處理進程，增加處置成本，而現階段最重要的是盡速啟動台灣社會對話，核廢料處理需要科學、社會、經濟條件，絕不能再走過去專斷獨行的冤枉路。
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台東反台東廢核、反核廢聯盟聚眾分享反核廢心得與訴求。（記者陳賢義攝）
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標題：台東反核廢 近300人持反核黃布條上街頭
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