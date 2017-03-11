民進黨：持續落實完成2025非核家園目標
2017-03-11 17:58
〔記者蘇芳禾／台北報導〕全國廢核行動平台今（11）日在台北、高雄及台東舉行廢核大遊行，民進黨發言人張志豪表示，311福島核災屆滿6周年的今天，相信政府會持續全力進行相關改革工作，同時他也要重申民進黨致力完成「2025非核家園」的目標絕不改變。此外，也期待國人共同響應節能減碳與有效率的使用能源。
張志豪表示，政府已經從節能、提昇能源效率到推動綠能，來擺脫對核能的依賴，民進黨樂見相關社團持續號召各界參與活動，為非核家園的目標共同努力。為了共同響應，跟所有朋友站在一起，民進黨今天除了鼓勵黨公職自主參與，也在台北景福門圓環旁設攤發送反核無懼毛巾、反核存錢筒給遊行民眾，期待完成非核家園的目標。
張志豪強調，非核家園的落實，是政府明訂於環境基本法中的政策目標，為了落實這樣的目標，政府去年520後，就全力推動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等，而這些工作，都是政府展現決心，持續全力進行的改革工作，期待大家繼續站在一起，堅定信心，一步一步往零核電的方向努力。
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