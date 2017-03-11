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「拔昌」列車起跑 黃國昌：尊重公民權

2017-03-11  17:26

〔記者林欣漢、陳鈺馥／新北報導〕北北基安定力量聯盟今天在瑞芳發起罷免立委黃國昌行動，已收到逾1萬5000份連署書，立委黃國昌今天下午表示，尊重每一位民眾公民權的行使，希望能用理性的態度面對、討論公共政策。

黃國昌今天下午參加311廢核大遊行活動，他表示，在支持婚姻平權的人權議題上，他的立場始終一致，而在其他重要的政策議題上，無論是中央立法或地方發展，努力也未曾停止，過去兩個會期的工作，也已透過兩本「向人民報告」說明。

黃國昌說，他尊重每個人的基本權利，在台灣社會這個民主自由社會，希望能用理性的態度面對、討論公共政策，共同打造一個友善健康的環境。

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  • 北北基安定力量聯盟今天在瑞芳發起罷免立委黃國昌行動。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟今天在瑞芳發起罷免立委黃國昌行動。（記者林欣漢攝）

  • 北北基安定力量聯盟主席孫繼正發起連署罷免黃國昌行動，已收到逾1萬5000份連署書。（記者林欣漢攝）

    北北基安定力量聯盟主席孫繼正發起連署罷免黃國昌行動，已收到逾1萬5000份連署書。（記者林欣漢攝）

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