反同「拔昌」列車起跑 黃國昌這樣說...
2017-03-11 17:07
〔即時新聞／綜合報導〕因不滿時代力量立委黃國昌挺婚姻平權，北北基安定力量聯盟發起罷免行動；黃國昌今天回應說，尊重公民權的行使，但支持婚姻平權立場，不會改變。
黃國昌今天下午出席廢核行動大遊行，接受媒體訪問表示，對於有民眾發起罷免，他尊重公民權行使，但支持婚姻平權立場不會改變，盼民眾能理性、冷靜討論該議題，若在過程中，能促成台灣社會對婚姻平權問題討論的深度、成熟度，對社會會有正面積極幫助。
至於被質疑上任後政績未履行，黃國昌說，過去在立院工作，已出了兩本《向人民報告》，工作內容可以受外界檢驗；他強調，不管中央立法還是地方建設，服務團隊的腳步未曾停歇，一直都在履行選前的政見。
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