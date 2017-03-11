| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等 台塑化：下週汽油降0.3柴油0.4
 首頁 > 政治

反同「拔昌」列車起跑 黃國昌這樣說...

2017-03-11  17:07

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿時代力量立委黃國昌挺婚姻平權，北北基安定力量聯盟發起罷免行動；黃國昌今天回應說，尊重公民權的行使，但支持婚姻平權立場，不會改變。

黃國昌今天下午出席廢核行動大遊行，接受媒體訪問表示，對於有民眾發起罷免，他尊重公民權行使，但支持婚姻平權立場不會改變，盼民眾能理性、冷靜討論該議題，若在過程中，能促成台灣社會對婚姻平權問題討論的深度、成熟度，對社會會有正面積極幫助。

至於被質疑上任後政績未履行，黃國昌說，過去在立院工作，已出了兩本《向人民報告》，工作內容可以受外界檢驗；他強調，不管中央立法還是地方建設，服務團隊的腳步未曾停歇，一直都在履行選前的政見。

廣告
  • 針對北北基安定力量聯盟發起罷免行動，黃國昌今天回應說，尊重公民權的行使，但支持婚姻平權立場，不會改變。（資料照，記者羅沛德攝）

    針對北北基安定力量聯盟發起罷免行動，黃國昌今天回應說，尊重公民權的行使，但支持婚姻平權立場，不會改變。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北北基安定力量聯盟 婚姻平權 罷免 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：反同「拔昌」列車起跑 黃國昌這樣說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.