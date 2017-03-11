回應廢核大遊行 政院：反核遊行訴求和政府一樣

2017-03-11 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕全國廢核行動平台聯合舉辦的311「非核低碳 永續能源」大遊行，今天下午於台北、高雄、台東三地登場，呼籲蔡政府兌現「非核家園」承諾；行政院發言人徐國勇表示，反核遊行的訴求也是政府訴求！

徐國勇表示，政府對非核家園的理想、目標與進程沒有改變，2025也能達成目標，並達到綠能發電20％的目標。

對於反核團體訴求蘭嶼核廢料遷出，徐國勇坦承，短期之內有困難，但政府聽到了，盼全民坐下來討論，至於相關立法，都可再研議。