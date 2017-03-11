員工領嘸薪 恆春鎮長稱「公忙未核章、很抱歉」

2017-03-11 16:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所包括公務員在內近200名員工，3月份薪水至今未入帳戶，嚴重影響職員生活開銷，不少員工四處向媒體投訴，恆春鎮長盧玉棟受訪坦言還未蓋撥款章，強調因為公所諸多預算遭鎮代會刪減，造成行政困難忙的焦頭爛額，「一直沒有時間蓋章撥款，特別向員工致歉。」但仍未正面答覆撥款發薪水的時間。

恆春鎮公所含公務員共約200名員工，過去大多在5日前領到薪水，這個月卻至今未領到，不少員工面臨房貸、車貸、保險或會錢等固定支出費用沒著落，私下著急的破口大罵，面對媒體公開詢問卻三緘其口，頻頻拜託「不要害我，不明白確切原因。」

恆春鎮公所與鎮代會長期不睦，去年底雙方大演互砍預算戲碼，鎮公所年度預算中，鎮代會水電費用僅編列2萬，臨時人員的全年薪資也只編列30萬，鎮代則將預算刪除歲入1億多、歲出2億5千萬，恆春鎮長盧玉棟3月初再出招，至今未核發薪資，強調此舉與鎮代會刪減預算有關。

「因公務繁忙無暇核章，整個心思都在為鎮民煩惱。」盧玉棟強調，向鎮代會追加編列6百萬的農民肥料補助被刪減，至今未通過預算案讓他夜不成眠，公所行政因預算被砍滯礙難行，加上整天被農民追著詢問，優先忙著為農民權益奔走，才會疏忽公所員工發薪水的問題，並非公所鎮庫有問題。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，確實接獲人員反映恆春鎮公所未發放薪資的狀況，在尊重地方自治的前提下，無法干涉鎮公所業務，目前「遲發」狀況尚無違反相關法令，會請鎮公所儘快發放員工薪資，避免員工人心浮動，影響行政效率。