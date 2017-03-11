| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉市垂楊路大樓1男子燒炭 消防員破門搶救 台中工地開挖意外 1工人遭活埋 警消搶救中
 首頁 > 政治

台美交流貢獻卓著 前AIT首席武官獲頒梅花卡

2017-03-11  15:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕前美國在台協會（AIT）陸軍上校、聯絡事務組組長羅瑞華（Randy Hulme Lawrence），今（11）日從移民署長何榮村的手中，接到對我國有特殊貢獻外國人所頒發的永久居留證「梅花卡」，並表彰其防衛台海、確保兩岸和平所作的努力。

去年12月剛從AIT退休的羅瑞華表示，很開心以後能在台永久居留。他們全家很愛台灣，三名子女都在台就學，均能說一口流利的中文。他希望將來成為「羅老師」，以其專長培育台灣的下一代！

今年53歲的羅上校，除具軍事專長，更專精於國際關係與政策發展。5年前派駐來台，任職於AIT擔任首席軍事代表，負責台、美軍事合作。總統蔡英文去年10月5日特別頒授五等雲麾勳章，感謝他積極推動台美兩國各項軍事交流合作的成就。

羅瑞華1987年畢業於維吉尼亞大學，取得亞洲研究及東方語文學士學位。大學期間，他曾花了一年時間在中國北京師範學院及南京大學研習，並且還到台灣台北教書。1999年，他在約翰霍普金斯大學的高等國際研究院取得國際關係與經濟學碩士；2012年自美國海軍戰院取得安全研究碩士。他也完成了喬治城大學、米德柏利學院及加州蒙特瑞國防語文學院的語文訓練學程。

羅瑞華還是個中國通。他在抵台之前，在羅德島新港的美國海軍戰院進修，2008至2011年間擔任美軍駐中國武官處的執行官，曾在夏威夷檀香山的「亞太安全研究中心」擔任教授3年。

羅瑞華2002至2005年派駐香港任陸軍武官期間，曾被派到巴格達為期6個月，直接支援美軍特戰單位在伊拉克各地執行反叛亂任務。他表示，在中國、香港及台灣生活及工作加起來的時間超過10年，對兩岸三地事務十分熟稔。

移民署長何榮村表示，「梅花卡」頒發的對象，包括對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民人士等，外國人有這張卡就可以在台永久居留。

廣告
  • 移民署長何榮村特頒外僑永久居留證「梅花卡」，給前AIT首席軍事代表羅瑞華，期盼他繼續為台灣做貢獻。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署長何榮村特頒外僑永久居留證「梅花卡」，給前AIT首席軍事代表羅瑞華，期盼他繼續為台灣做貢獻。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AIT台北辦事處 AIT武官 梅花卡 移民署
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：台美交流貢獻卓著 前AIT首席武官獲頒梅花卡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.