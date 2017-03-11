台美交流貢獻卓著 前AIT首席武官獲頒梅花卡

2017-03-11 15:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕前美國在台協會（AIT）陸軍上校、聯絡事務組組長羅瑞華（Randy Hulme Lawrence），今（11）日從移民署長何榮村的手中，接到對我國有特殊貢獻外國人所頒發的永久居留證「梅花卡」，並表彰其防衛台海、確保兩岸和平所作的努力。

去年12月剛從AIT退休的羅瑞華表示，很開心以後能在台永久居留。他們全家很愛台灣，三名子女都在台就學，均能說一口流利的中文。他希望將來成為「羅老師」，以其專長培育台灣的下一代！

今年53歲的羅上校，除具軍事專長，更專精於國際關係與政策發展。5年前派駐來台，任職於AIT擔任首席軍事代表，負責台、美軍事合作。總統蔡英文去年10月5日特別頒授五等雲麾勳章，感謝他積極推動台美兩國各項軍事交流合作的成就。

羅瑞華1987年畢業於維吉尼亞大學，取得亞洲研究及東方語文學士學位。大學期間，他曾花了一年時間在中國北京師範學院及南京大學研習，並且還到台灣台北教書。1999年，他在約翰霍普金斯大學的高等國際研究院取得國際關係與經濟學碩士；2012年自美國海軍戰院取得安全研究碩士。他也完成了喬治城大學、米德柏利學院及加州蒙特瑞國防語文學院的語文訓練學程。

羅瑞華還是個中國通。他在抵台之前，在羅德島新港的美國海軍戰院進修，2008至2011年間擔任美軍駐中國武官處的執行官，曾在夏威夷檀香山的「亞太安全研究中心」擔任教授3年。

羅瑞華2002至2005年派駐香港任陸軍武官期間，曾被派到巴格達為期6個月，直接支援美軍特戰單位在伊拉克各地執行反叛亂任務。他表示，在中國、香港及台灣生活及工作加起來的時間超過10年，對兩岸三地事務十分熟稔。

移民署長何榮村表示，「梅花卡」頒發的對象，包括對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民人士等，外國人有這張卡就可以在台永久居留。