朴槿惠遭彈劾 涉外人士：不影響台韓關係發展
2017-03-11 14:53
〔記者彭琬馨／台北報導〕南韓憲法法庭昨通過總統朴槿惠的彈劾案，使朴槿惠成為南韓首位被罷免下台的總統，而南韓則須在六十天內選出新任總統。涉外人士指出，雖更換領導人會帶來政局上的不穩定，但南韓民主制度發展成熟、台韓經貿往來密切，雙邊關係朝正向發展符合兩國利益，台韓未來發展應該還是可以「樂觀看待」。
由於南韓是我國第六大經貿夥伴，貿易金額接近三百億台幣，雖與台灣沒有正式邦交關係，民間交流、企業往來仍舊非常頻繁。相關人士認為，台韓非官方互動往來密切，相關情勢發展雖需謹慎看待，但在兩國持續交流的情況下，未來關係應不至於朝負面方向發展，這也「不符合南韓利益」。
此外，涉外人士也提到，南韓是民主制度相對成熟的國家，雖然有政局上的動盪與變革、老百姓示威抗議，但依舊在既有制度下前進，「該怎麼做就怎麼做」，未來國內局勢發展應該還是可以抱持較樂觀的角度看待。
外界預期南韓彈劾總統朴謹惠後、到選出下屆新任總統前，仍需要一段時間穩定國內情勢，即便未來繼任者是同黨同志，可能還是會有差異性，且新政府上任後首須處理與北韓間的緊張關係也是一大挑戰。外交部昨對此表示，我政府尊重韓國人民及韓國民主程序所做之決定，未來將持續密注朴大統領彈劾案對區域局勢之影響，同時盼於台韓交流豐碩成果之基礎上，採取積極作為與未來韓國新任政府深化各領域交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 希拉蕊回信給呂秀蓮 信裡提到台灣...
- 王丹爆周泓旭臉書帳號 疑藏密語縮寫...
- 馬：政黨輪替前 台灣就沒有購置薩德計畫
- 台美交流貢獻卓著 前AIT首席武官獲頒梅花卡
- 環保署撤銷彰化縣處分 王文淵：暫不談國賠
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 拚觀光 台北101結盟日本第一高樓
- 桃園首創 中醫助孕、養胎有補助
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清
- 支持、反對別苗頭 馬頭山掩埋場案送環評大會
- 九把刀拍校園霸凌 狠戳眼球
- 「金車」換鍋爐減污 市長盼企業跟進
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 1500買不到Coser手製道具 奧客竟嗆：難怪你沒女友
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 賣烤瓜5年畢業 單親媽脫貧創業
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 台耀去年EPS5.5元
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
- 配現金股利 南亞科1.5元、南茂1元
- 瀑布、天燈意象 溪平農會大樓揭牌
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 簡宏霖交新女友 粉絲吃飛醋
- 東京消防廳來台交流 衝浪女教練成消防新尖兵
- 北市單一自住宅「補助減稅」 拚明年實施
- 美就業數據亮眼 升息機率100%
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 操作堆高機不慎 男子慘遭夾死
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 經典賽）對韓表現不滿意 韓球迷：台灣的棒球韌性與搏命精神兼具
- 通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
- AllSaints旗艦店 全系列誘客
- 自由談》張志軍玩磁鐵，阿嬤被騙
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 花蓮玉里三民鴨場 確定感染H5亞型
- 停軍演會北韓？ 美韓不甩中
- 《2017秋冬男裝週》13
- 轉運站5年不推 改數位產業園區
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：朴槿惠遭彈劾 涉外人士：不影響台韓關係發展
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分