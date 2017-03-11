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朴槿惠遭彈劾 涉外人士：不影響台韓關係發展

2017-03-11  14:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕南韓憲法法庭昨通過總統朴槿惠的彈劾案，使朴槿惠成為南韓首位被罷免下台的總統，而南韓則須在六十天內選出新任總統。涉外人士指出，雖更換領導人會帶來政局上的不穩定，但南韓民主制度發展成熟、台韓經貿往來密切，雙邊關係朝正向發展符合兩國利益，台韓未來發展應該還是可以「樂觀看待」。

由於南韓是我國第六大經貿夥伴，貿易金額接近三百億台幣，雖與台灣沒有正式邦交關係，民間交流、企業往來仍舊非常頻繁。相關人士認為，台韓非官方互動往來密切，相關情勢發展雖需謹慎看待，但在兩國持續交流的情況下，未來關係應不至於朝負面方向發展，這也「不符合南韓利益」。

此外，涉外人士也提到，南韓是民主制度相對成熟的國家，雖然有政局上的動盪與變革、老百姓示威抗議，但依舊在既有制度下前進，「該怎麼做就怎麼做」，未來國內局勢發展應該還是可以抱持較樂觀的角度看待。

外界預期南韓彈劾總統朴謹惠後、到選出下屆新任總統前，仍需要一段時間穩定國內情勢，即便未來繼任者是同黨同志，可能還是會有差異性，且新政府上任後首須處理與北韓間的緊張關係也是一大挑戰。外交部昨對此表示，我政府尊重韓國人民及韓國民主程序所做之決定，未來將持續密注朴大統領彈劾案對區域局勢之影響，同時盼於台韓交流豐碩成果之基礎上，採取積極作為與未來韓國新任政府深化各領域交流。

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  • 南韓首位被罷免下台的總統朴槿惠。（資料照，路透）

    南韓首位被罷免下台的總統朴槿惠。（資料照，路透）

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