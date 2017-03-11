| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉市垂楊路大樓1男子燒炭 消防員破門搶救 台中工地開挖意外 1工人遭活埋 警消搶救中
 首頁 > 政治

蔡總統靈堂悼念李元簇 指示全力協辦治喪事宜

2017-03-11  14:13

〔記者李欣芳／台北報導〕前副總統李元簇日前辭世，蔡英文今天上午前往位於苗栗頭份的靈堂悼念致哀，並向家屬表達慰問之意。

李元簇在八日逝世，蔡總統得知後感到相當不捨，除了李元簇家人致上她的哀思，請他們珍重節哀外，蔡總統也指示府內相關單位，全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

蔡總統是在今天上午8時30分左右抵達靈堂，短暫停留幾分鐘後隨即搭車離去。

總統府說，李元簇出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，擔任副總統期間，全力輔佐時任總統的李登輝，對國家貢獻卓著。

廣告
  • 蔡總統（圖右）到苗栗悼念李元簇副總統。（圖為總統府提供）

    蔡總統（圖右）到苗栗悼念李元簇副總統。（圖為總統府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李元簇 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：蔡總統靈堂悼念李元簇 指示全力協辦治喪事宜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.