蔡總統靈堂悼念李元簇 指示全力協辦治喪事宜

2017-03-11 14:13

〔記者李欣芳／台北報導〕前副總統李元簇日前辭世，蔡英文今天上午前往位於苗栗頭份的靈堂悼念致哀，並向家屬表達慰問之意。

李元簇在八日逝世，蔡總統得知後感到相當不捨，除了李元簇家人致上她的哀思，請他們珍重節哀外，蔡總統也指示府內相關單位，全力協助家屬辦理後續治喪事宜。

蔡總統是在今天上午8時30分左右抵達靈堂，短暫停留幾分鐘後隨即搭車離去。

總統府說，李元簇出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，擔任副總統期間，全力輔佐時任總統的李登輝，對國家貢獻卓著。