與共諜中生合照傳秒刪 洪反問沒做錯為什麼要刪

2017-03-11 14:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨主席洪秀柱曾和涉入共諜案的中生周泓旭合照並放上臉書，外傳案發後急刪合照，洪今日到中興大學參加活動時否認刪照，並秀出臉書合照，強調不知他是共諜，只是打招呼合照很正常，不需大肆宣渲染，吳敦義也幫她喊冤，認為只是臉友，不用太多聯想。

洪秀柱今天到中興大學參加國民黨全國青工童玩運動會，被媒體問及與周泓旭合照時強調，「青年朋友到處都有，彼此見面打招呼、照相很正常，不需大肆宣渲染。」並否認刪照反問，「為什麼要刪，我們做錯什麼事嗎？更何況這個人是不是那樣的人還不知道。」

洪秀柱表示，自己會到學校演講，學生來自四面八方，學生上完課來打招呼很正常，臉書有po過照片。洪秀柱受訪時，一旁助理也幫忙澄清，指對方和洪秀柱打招呼，握手時在旁側拍，並秀出臉書相簿相片，「日期為2015年5月7日沒有刪掉，沒有秒刪。」

吳敦義事後也被問及此事，認為洪、周兩人在臉書加臉友，不需多所質疑，臉友和當事人不一定有什麼關系，臉友有幾百上千人，不要太多聯想。