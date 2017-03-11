王炳忠替共諜說話 綠委怒批「整天想被統，十足奴才樣」
2017-03-11 14:21
〔即時新聞／綜合報導〕中國籍政大碩士周泓旭因涉共諜案遭收押，引發各界譁然。與他有私交的新黨發言人王炳忠得知後雖感到訝異，但仍替周喊冤，認為「一個學生能做什麼？」這讓民進黨立委林俊憲相當不滿，痛批「整天就是想被統，真的十足奴才樣。」
王炳忠昨日表示，周泓旭算是他在政大的學弟，兩人因太陽花學運結緣，偶爾會討論政治議題。對於周遭指涉為共諜，王炳忠砲轟「一個學生能做什麼工作？」認為中生只是想多認識台灣政治、政黨就變成情蒐，反批總統蔡英文在執行「綠色恐怖」。
林俊憲則在臉書上寫到，對於周泓旭他沒有什麼可評論的，因為彼此立場不同、各為其主，「他為中國共產黨萬歲，我們是為台灣民主。」
但他接著砲轟替周說話的王炳忠，直言「相當令人反感作嘔」，認為台灣有些人想統一到願意放棄民主，依附權威，痛批「整天就是想被統，真的十足奴才樣，自己願意放棄當自己國家的主人，非常可悲。」
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