會赴中訪問嗎？ 馬英九：中國邀約不斷
2017-03-11 14:47
目前人在美國訪問的前總統馬英九透露，一直有收到中國的邀請，但下個問站會是在歐洲。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕前往美國訪問的前總統馬英九，在受訪時透露，一直有收到邀中方邀約，只是下一個出國訪問地點會在歐洲。
赴美訪問的馬英九，接受《美國之音》訪問時，針對卸任後是否有機會赴中，再次進行「馬習會」？馬英九表示，一直有收到中國的邀請，不過短期內他沒有相關安排，目前規劃的下個訪問站會是在歐洲。
有傳聞美國總統川普與中國領導人習近平可能會有「川習會」，甚至有可能簽署「第四公報」，對此，馬認為台灣無須擔心。馬英九說，他執政時，從未有人擔心過會有第四公報，因為事前有簡報、事後也有回報，在這種情況下，美中台採取三邊平衡政策。馬英九還透露「馬習會」雙方結束程序協商後，還提醒對方記得通知美國，美方對此是「高度滿意」。
被問到執政8年，多項政策不被台灣民眾認同，馬英九說，等時間久會自會證明，各界自會有公正評價。馬英九還說，他執政後所帶來兩岸關係改善，因為時間長了，被視為理所當然，等過了一段時間後再來比較，就會慢慢發現他的所作所為，不只是對兩岸關係好，也對台灣有很大的幫助。
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