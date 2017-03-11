郝龍斌、韓國瑜雲林同台拚場 互誇對方好

2017-03-11 13:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨黨主席之爭熱鬧滾滾，前台北市長郝龍斌、台北農產運銷公司總經理韓國瑜今天都在雲林和黨員「博感情」，同台參加雲林縣黨部及婦女會表揚模範婆媳活動，互誇對方好，較勁意味十足。

郝龍斌今天一早就到北港朝天宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安，並與北港朝天宮董事長蔡咏鍀閒話家常；蔡咏鍀說，他不是國民黨員，不過「來者是客」所以熱情接待，前雲林縣長張榮味的兒子張鎔麒也全程陪同，讓郝的聲勢大增。

郝龍斌隨後趕到虎尾鎮多功能活動中心參加雲林婦女會活動，抵達時韓國瑜已在台上致詞，他表現風度在台下聆聽，兩人還比肩而坐，互誇對方。

韓國瑜說，他是雲林女婿，「嫁」到雲林25年，感謝雲林鄉親相挺，看到今天郝龍斌在雲林走透透，感覺雲林女婿多了一個人。

韓國瑜話鋒一轉指出，年逾8旬的台積電董事長張忠謀國外摔一跤，國內經濟就上下震盪，-而台灣人在全世界詐騙案層出不窮，說明台灣經濟出問題，年輕人沒有前途未來，國民黨應選出好的領導人，善盡在野監督責任，台灣才會更好。

郝龍斌與婆婆媽媽們逐一拍照握手，以國民黨是大家庭，不可能選舉過後家庭就分裂，此次參選黨主席6位候選人各有專長，推崇韓在北農的好表現，強調年輕人是國民黨希望，只有他讓年輕人充分發揮主導競選團隊，和年輕人一起為國民黨找到新出路。

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