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黨產會勝訴 洪秀柱尊重 吳敦義指有爭議不該放棄

2017-03-11  13:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕最高行政法院就黨產會凍結國民黨8億多元資金停止執行案，廢棄原本國民黨勝訴裁定，裁定黨產會勝訴定讞，國民黨主席洪秀柱表示尊重法院裁定，但反指監委提名人陳師孟的威力很強，未來藍營在法院訴訟恐無法勝算，前副總統吳敦義則認為判決有爭議，國民黨應再尋求釋憲或其他有效的途徑救濟，不應放棄。

洪秀柱與吳敦義今上午一前一後到國立中興大學體育館，參加國民黨全國青工童玩運動會，分別被問及黨產會勝訴案，洪表示尊重法院裁定，但暗指陳師孟被補提名監察委員一事，產生某些作用，「也發現陳師孟威力很強，他一上來，我也害怕，司法院望風披靡，在陳師孟一聲令下，法院只要碰到藍色的，大概都沒有任何希望了」，質疑「這是我們要的司法改革嗎？」

吳敦義則對判決感到意外，他說，「原本高等行政法院判黨產敗訴，到最高行政法庭反而逆轉，國民黨應循求釋憲或其他有徒徑，不該放棄。」

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  • 對於最高行政法院判決黨產會勝訴可凍結國民黨資金，洪秀柱表示尊重，但質疑司法改革成效。（記者蔡淑媛攝）

    對於最高行政法院判決黨產會勝訴可凍結國民黨資金，洪秀柱表示尊重，但質疑司法改革成效。（記者蔡淑媛攝）

  • 黨產會勝訴可凍結國民黨資金，吳敦義認為有爭議，國民黨應循求釋憲或其他途徑，不該放棄。（記者蔡淑媛攝）

    黨產會勝訴可凍結國民黨資金，吳敦義認為有爭議，國民黨應循求釋憲或其他途徑，不該放棄。（記者蔡淑媛攝）

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