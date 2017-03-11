訪北港朝天宮 郝龍斌：當選將推動集體領導

2017-03-11 13:25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕國民黨副主席郝龍斌今天造訪北港朝天宮，與董事長蔡咏鍀等人閒聊時，提及因應時代變化，未來他若當選黨主席將推動集體領導，同時挑選地方幹部也以在地同志為主，落實經營基層。

郝龍斌今天上午8時抵達朝天宮，在廟方人員引領下，向媽祖上香、獻金帛，董事長蔡咏鍀及秘書顏志晄等人出面接待，顏志晄事後轉述，郝龍斌提及這次參選國民黨主席，體認到未來領導階層應朝向集體領導，所以若黨選黨主席，他將籌組一個團隊，對重大政策採集體決策。

郝龍斌指出，過去他擔任9年台北巿長施政能夠順利，有賴於執政團隊，遇有重大計劃即常開會討論，再決定怎麼做。

郝龍斌也向顏志晄等人坦言，相較於北，國民黨在南部的經營基礎較薄弱，如果成為黨主席，地方黨職幹部將從當地挑選，落實基層經營。