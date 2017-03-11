環保署撤銷彰化縣處分 王文淵：暫不談國賠

2017-03-11 13:03

〔記者張慧雯／台北報導〕針對環保署昨日撤銷彰化縣處分一案，將球丟回彰化縣政府與台化，副董事長洪福源在記者會上表示將向彰化縣府求償，數字仍須精算，但「肯定是天文數字」；不過台塑集團總裁王文淵今日則出面緩頰表示「暫不談國賠，先加強與政府的理性溝通」，期待創造中央政府、彰化縣政府及台化三赢局面。

以下為王文淵今早的聲明內容：

環保署訴願委員會對台化彰化廠申請展延許可證案，作出撤銷彰化縣政府原處分，並另為適法處分之決定，我對訴願委員會尊重法律程序所作的此部份決定，表示欣慰，更重要的是有助於釐清事實，讓社會大眾了解此一事件真相，同時讓員工情緒得到撫平。

目前本案已回到原點，一切仍將依照法律規定辦理，現階段談「國賠」恐怕不宜，我們仍將進一步加強和經濟部及彰化縣政府理性溝通，希望最終能夠和平落幕，圓滿解決，創造中央政府、彰化縣政府及台化三赢局面，讓社會更和諧，經濟更繁榮。

台塑企業一向秉持「經濟發展與環保兼顧」的理念，長期持續為台灣經濟努力，以及回饋社會，未來仍須仰仗中央政府及地方政府的協助，才能繼續為台灣盡一份心力，共同創造美好的未來。