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台灣隊三連敗 柯：蓋個巨蛋會打得更好嗎？

球迷呼籲北市府應該儘快完成大巨蛋，柯文哲今冷笑反問，蓋好就會打比較好嗎？（記者叢昌瑾攝）

2017-03-11  12:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣隊遠征首爾參加世界棒球經典賽，卻在A組預賽連輸三場，球迷哀鴻遍野，也有聲音呼籲北市府應該儘快完成大巨蛋，市長柯文哲今冷笑反問，蓋好就會打比較好嗎？

柯文哲今以校友身分參加台大杜鵑花節開幕典禮，會後受訪時被問到台灣隊的表現，他直言「連輸三場當然表現不好，還要問嗎。」

不少人認為棒協應該改革，也有聲音呼籲，希望北市府別再拖延，趕緊蓋好大巨蛋，對此柯文哲則反問，「蓋個巨蛋會打得更好嗎？」

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