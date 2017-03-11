曾與共諜中生握手合照 洪秀柱：只是在打招呼

國民黨主席洪秀柱，曾與涉及共諜案的中國學生周泓旭握手合照。（圖擷自洪秀柱臉書）

2017-03-11 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學企管所畢業中國學生周泓旭，因為涉及共諜案而遭到收押。隨後周泓旭臉書被外界發現與多名藍營人士有關聯，國民黨主席洪秀柱更曾在臉書上秀出自己與周泓旭握手的合照，柱柱姐談到此事時，表示這張合照並非刻意拍攝，而是大家在互相打招呼時才留下來的。

洪秀柱曾於2015年5月6日到台大與青年交流，隔天她的臉書粉絲專頁就PO出多張照片，其中一張就是與周泓旭雙手緊握的相片。而周泓旭不僅有和洪秀柱合照，之前更在臉書上PO柱柱姐的演講影片，大讚「精忠報國賴紅顏」。這些資料在兩人的臉書上至今都還沒刪除。不過有媒體傳出，洪秀柱在事情爆發後迅速刪除臉書好友關係。

據《壹新聞》報導，洪秀柱對此指出她沒有把這張握手合照刪掉，因為她又沒有做錯什麼事，更何況這位中生又還沒定罪。