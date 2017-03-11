儲備副發言人陳思宇參選？ 柯文哲：她要自己思考

2017-03-11 11:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前受訪表示，若幕僚中有人執意參選，會勸對方「如果不是純粹奉獻，不然就回家」，但儲備副發言人之一、台聯黨市議員陳建銘之女陳思宇仍頻頻被點名參選2018市議員選舉，柯文哲今天說，有討論過，這個就要她自己去思考、做決定。

陳思宇目前為市長室專員，柯文哲指出，「這叫conflict of interest，不要產生利益的衝突」，比方說當發言人，會佔據媒體版面，如果又去選舉，對其他選區議員是不公平的，所以如果會對這個選舉產生不公平，「你要就回去選，不然就是做這工作，不要產生利益衝突。」

而北市府積極爭取入府的文山區萬興里長詹晉鑒，昨也傳出已婉拒市府邀請，媒體問是否就是因為還有參選規劃？柯文哲回應，好像是這樣。

相關影音 從1分52秒開始