儲備副發言人陳思宇參選？ 柯文哲：她要自己思考
2017-03-11 11:48
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前受訪表示，若幕僚中有人執意參選，會勸對方「如果不是純粹奉獻，不然就回家」，但儲備副發言人之一、台聯黨市議員陳建銘之女陳思宇仍頻頻被點名參選2018市議員選舉，柯文哲今天說，有討論過，這個就要她自己去思考、做決定。
陳思宇目前為市長室專員，柯文哲指出，「這叫conflict of interest，不要產生利益的衝突」，比方說當發言人，會佔據媒體版面，如果又去選舉，對其他選區議員是不公平的，所以如果會對這個選舉產生不公平，「你要就回去選，不然就是做這工作，不要產生利益衝突。」
而北市府積極爭取入府的文山區萬興里長詹晉鑒，昨也傳出已婉拒市府邀請，媒體問是否就是因為還有參選規劃？柯文哲回應，好像是這樣。
相關影音 從1分52秒開始
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 希拉蕊回信給呂秀蓮 信裡提到台灣...
- 反年改派脫序言行 恐嚇立委、向國會丟煙霧彈
- 郵局「一例一休」變慢？ 員工反嗆謝金河「貪小便宜」
- 顧立雄：處理黨產 助國民黨轉型正常政黨
- 共諜案為何發生？ 王丹：有人睜隻眼閉隻眼...
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 拚觀光 台北101結盟日本第一高樓
- 桃園首創 中醫助孕、養胎有補助
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清
- 支持、反對別苗頭 馬頭山掩埋場案送環評大會
- 九把刀拍校園霸凌 狠戳眼球
- 「金車」換鍋爐減污 市長盼企業跟進
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 1500買不到Coser手製道具 奧客竟嗆：難怪你沒女友
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 賣烤瓜5年畢業 單親媽脫貧創業
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 台耀去年EPS5.5元
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
- 配現金股利 南亞科1.5元、南茂1元
- 瀑布、天燈意象 溪平農會大樓揭牌
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 簡宏霖交新女友 粉絲吃飛醋
- 東京消防廳來台交流 衝浪女教練成消防新尖兵
- 北市單一自住宅「補助減稅」 拚明年實施
- 美就業數據亮眼 升息機率100%
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 操作堆高機不慎 男子慘遭夾死
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 經典賽）對韓表現不滿意 韓球迷：台灣的棒球韌性與搏命精神兼具
- 通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
- AllSaints旗艦店 全系列誘客
- 自由談》張志軍玩磁鐵，阿嬤被騙
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 花蓮玉里三民鴨場 確定感染H5亞型
- 停軍演會北韓？ 美韓不甩中
- 《2017秋冬男裝週》13
- 轉運站5年不推 改數位產業園區
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：儲備副發言人陳思宇參選？ 柯文哲：她要自己思考
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分