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批一例一休被總統府關切 柯：太複雜就會天怒人怨

2017-03-11  11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前赴工商協進會演講，脫口「一例一休最大的問題，就是管太多」引發爭議，還傳出遭總統府「關切」。台北市長柯文哲今坦承確實有被總統府「溝通」，但仍堅定表示，一例一休的規則太複雜，才會搞到天怒人怨。

對於究竟有沒有被統府關切，柯文哲起先迂迴答以「這個我們都有溝通啦」，接著又說「幕僚跟幕僚都會溝通啦！」

由於北市府前發言人林鶴明目前為總統府發言人，媒體進一步問，所謂的幕僚是否就是指北市府前、後任發言人？柯文哲秒回「前後任發言人會互相去溝通，OK。」

媒體問，接下來談一例一休的立場會不會收斂一點？柯文哲說，不認為自己失言，政府還是管太多，規則太複雜了，「連我都覺得太複雜了，規則要簡單，規則太複雜就很難執行，就會搞到天怒人怨。」

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  • 台北市長柯文哲今坦承確實有被總統府「溝通」，但仍堅定表示，一例一休的規則太複雜，才會搞到天怒人怨。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今坦承確實有被總統府「溝通」，但仍堅定表示，一例一休的規則太複雜，才會搞到天怒人怨。（記者沈佩瑤攝）

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