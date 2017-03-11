中生當共諜！柯文哲：CIA在台灣一定也有學生

2017-03-11 11:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕隨著我國大學簽署中生研修承諾書的風波愈演愈烈，現又驚傳中生利用學生身分掩護，涉嫌來台當共諜。台北市長柯文哲今天出席活動後被問到此事，柯文哲一臉見怪不怪的說，平常心看待。

柯文哲還舉CIA（美國中情局）為例指出，校園中一定也有CIA的學生，沒什麼好奇怪的。柯表示，還是會有（共諜），但不能因為一兩個學生就去推翻整個政策，一竿子打翻一船的人，「這就平常心看待」，還說「這種事情滿正常的，其實CIA在台灣一定也有學生，不要用一個案例就推翻全盤」。

媒體進一步追問，對於國民黨主席洪秀柱刪掉臉書上和共諜案中生合照，同時刪除好友的看法？柯再次說，校園中有共諜的事件，不需要太大驚小怪。

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