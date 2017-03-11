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共諜案為何發生？ 王丹：有人睜隻眼閉隻眼...

2017-03-11  11:46

〔即時新聞／綜合報導〕政大企研所畢業的中國籍男子周泓旭，因涉共諜案遭收押。對此，民運人士王丹直指，會發生這件事，可能有兩個原因。一方面是台灣人太大意，另方面是台灣權力機關內部，有人對這種事睜隻眼閉隻眼。

王丹昨晚於臉書直播時提到，中生共諜案的出現，說難聽點，其實是台灣人有點天真，不願將事情想得那麼壞，以及權力機關內部有批人對類似事件睜隻眼閉隻眼，「可能是統派，不覺得有大問題，這更嚴重了」。

王丹表示，周男以經商身分來台，背後是中資公司，中共對台滲透的重要管道，正是在台設立商業公司，打著經商名義四處蒐集情報，他建議台灣政府，若中國公司至台駐點，應進一步嚴密審查，拉長審核時間，將公司、駐台人士背景查清楚。

另外，王丹也說，事情爆發後，許多網友對中生更為反感，還有人質疑，為何要提供內藏匪諜的中生健保，或是乾脆不要開放中生來台就讀。王丹認為，不可以一竿子打翻一船人，這樣僅會激化90後年輕人對台負面印象。

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  • 民運人士王丹（見圖）表示，中生共諜案的爆發，可能有兩個原因，其一為台灣人太大意，另一為台灣權力機關內部，有人對此事睜隻眼閉隻眼。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民運人士王丹（見圖）表示，中生共諜案的爆發，可能有兩個原因，其一為台灣人太大意，另一為台灣權力機關內部，有人對此事睜隻眼閉隻眼。（資料照，記者簡榮豐攝）

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