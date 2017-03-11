世大運月底反恐演練 憲兵特勤隊及黑鷹直升機出動
〔記者羅添斌／台北報導〕台北世大運將在今年8月19日開幕，由於國際恐怖活動頻繁，為了強化反恐活動應變能力，軍方官員今天指出，預定在本月底舉行的世大運大型反恐及民安演練中，將會模擬世大運開幕典禮遭到恐怖攻擊，造成千人傷亡的假想狀況，測試北市府、軍方及各大醫院的緊急應變能力。
根據主辦單位規劃，這項反恐演練將採全程網路直播方式進行，也讓參與世大運的各國政府及選手，充分了解台灣在反恐及大型緊急事件的應變能量。
此外，軍方官員透露，為因應反恐演練，反恐演練當天也會模擬恐怖分子挾持公車及大批乘客當做人質，並且潛入政府單位，企圖挾持政府官員要脅政府，軍方屆時將會出動30位憲兵特勤隊隊員，配合陸軍黑鷹直升機，進行空中、地面立體攻堅反恐演練。
國防部全民防動員室主任韓岡明日前表示，結合全民防衛動員與災防機制的「民安3號」演習，今年將結合行政院國土安全辦公室所舉行的「2017世大運維安反恐（金華）實兵演習」共同辦理，這項演練將在3月29日實施兵棋推演，30日辦理實兵演練。
對於世大運反恐實兵演習的內容，韓岡明表示，是由台北市政府與行政院國土辦公室進行研擬，國防部將會全力配合。
軍方官員今天指出，兵棋推演及實兵演練議題設定，主要針對世大運期間因颱風洪災害所衍生的複合性災害事件為主軸，並以開幕典禮時，開幕會場因不明物體突發巨響而引發火警，造成千位觀眾傷亡等所衍生的一連串事件，來驗證中央、地方及民間救難組織緊急動員救災、醫療救護、疏散撤離、收容安置及災後復原等狀況之處置方式。
官員說，實兵演練項目包括：恐怖分子挾持公車及乘客的攻堅營救演練，以及由憲兵特勤隊與國軍「黑鷹」直升機，進行聯合空、地立體攻堅反恐演練。
另為驗證北市府在遭遇重大災害，造成大量傷病患時的緊急醫療動員能力，演習項目也以假定世大運開幕典禮發生爆炸，現場觀眾的緊急疏散演練、千位傷病患的緊急醫療處置、啟動跨縣市及國軍支援演練等22項演練項目。
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標題：世大運月底反恐演練 憲兵特勤隊及黑鷹直升機出動
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