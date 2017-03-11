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王丹指出周泓旭臉書帳號 竟是密語縮寫...

2017-03-11  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕政大碩士、中國籍男子周泓旭，因涉共諜案遭台北地院裁定羈押禁見。對此，民運人士王丹表示不意外，但這次問題更為嚴重，因其試圖策反年輕外交官，還免費招待旅遊，王丹也指出，其學生發現，周男的臉書帳號「zggcdwsohyeah」，其實是「中國共產黨萬歲喔耶」的漢語拼音。

王丹昨晚於臉書粉專直播時表示，他先前在台灣曾辦過幾十次「中國沙龍」，起初中生很多，但因中國警告來台學生勿參與活動，造成比例下降。王丹坦言，多年來與共產黨打交道，怎可能不去想與會中生是否有職業學生；以他對中共的了解，怎可能不派間諜前往台灣、不利用中生來台唸書機會安插自己人？

王丹表示，以往對於這樣的人他不是很在乎，他重視的是鼓勵學生公開討論問題，就算有職業學生又如何，他們也沒什麼陰謀詭計，倘若大家都不怕政府，政府才會怕人民。然而王丹也說，這次共諜案問題更為嚴重。

另外，王丹指出，他的學生發現周男的臉書帳號「zggcdwsohyeah」，正是「中國共產黨萬歲喔耶」的漢語拼音，包括「zggcd」代表「中國共產黨縮寫」、「ws」表示萬歲、「ohyeah」意味很開心，讓他忍不住吐槽，不知在喔耶個什麼勁，用這樣的密碼去註冊實在有夠猖獗。

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  • 中國民運人士王丹指出，他的學生發現，涉共諜案的周泓旭，其臉書帳號是「中國共產黨萬歲喔耶」漢語拼音。（資料照，記者簡榮豐攝）

    中國民運人士王丹指出，他的學生發現，涉共諜案的周泓旭，其臉書帳號是「中國共產黨萬歲喔耶」漢語拼音。（資料照，記者簡榮豐攝）

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