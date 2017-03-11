王丹指出周泓旭臉書帳號 竟是密語縮寫...
2017-03-11 10:52
〔即時新聞／綜合報導〕政大碩士、中國籍男子周泓旭，因涉共諜案遭台北地院裁定羈押禁見。對此，民運人士王丹表示不意外，但這次問題更為嚴重，因其試圖策反年輕外交官，還免費招待旅遊，王丹也指出，其學生發現，周男的臉書帳號「zggcdwsohyeah」，其實是「中國共產黨萬歲喔耶」的漢語拼音。
王丹昨晚於臉書粉專直播時表示，他先前在台灣曾辦過幾十次「中國沙龍」，起初中生很多，但因中國警告來台學生勿參與活動，造成比例下降。王丹坦言，多年來與共產黨打交道，怎可能不去想與會中生是否有職業學生；以他對中共的了解，怎可能不派間諜前往台灣、不利用中生來台唸書機會安插自己人？
王丹表示，以往對於這樣的人他不是很在乎，他重視的是鼓勵學生公開討論問題，就算有職業學生又如何，他們也沒什麼陰謀詭計，倘若大家都不怕政府，政府才會怕人民。然而王丹也說，這次共諜案問題更為嚴重。
另外，王丹指出，他的學生發現周男的臉書帳號「zggcdwsohyeah」，正是「中國共產黨萬歲喔耶」的漢語拼音，包括「zggcd」代表「中國共產黨縮寫」、「ws」表示萬歲、「ohyeah」意味很開心，讓他忍不住吐槽，不知在喔耶個什麼勁，用這樣的密碼去註冊實在有夠猖獗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 反年改派脫序言行 恐嚇立委、向國會丟煙霧彈
- 蔡英文赴李元簇靈堂致意 短暫停留5分鐘
- 世大運月底反恐演練 憲兵特勤隊及黑鷹直升機出動
- 中生當共諜！柯文哲：CIA在台灣一定也有學生
- 王丹指出周泓旭臉書帳號 竟是密語縮寫...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 拚觀光 台北101結盟日本第一高樓
- 桃園首創 中醫助孕、養胎有補助
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清
- 支持、反對別苗頭 馬頭山掩埋場案送環評大會
- 九把刀拍校園霸凌 狠戳眼球
- 「金車」換鍋爐減污 市長盼企業跟進
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 1500買不到Coser手製道具 奧客竟嗆：難怪你沒女友
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 賣烤瓜5年畢業 單親媽脫貧創業
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 台耀去年EPS5.5元
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
- 配現金股利 南亞科1.5元、南茂1元
- 瀑布、天燈意象 溪平農會大樓揭牌
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 簡宏霖交新女友 粉絲吃飛醋
- 東京消防廳來台交流 衝浪女教練成消防新尖兵
- 北市單一自住宅「補助減稅」 拚明年實施
- 美就業數據亮眼 升息機率100%
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 操作堆高機不慎 男子慘遭夾死
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 經典賽）對韓表現不滿意 韓球迷：台灣的棒球韌性與搏命精神兼具
- 通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
- AllSaints旗艦店 全系列誘客
- 自由談》張志軍玩磁鐵，阿嬤被騙
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 花蓮玉里三民鴨場 確定感染H5亞型
- 停軍演會北韓？ 美韓不甩中
- 《2017秋冬男裝週》13
- 轉運站5年不推 改數位產業園區
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：王丹指出周泓旭臉書帳號 竟是密語縮寫...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分