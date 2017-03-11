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郵局「一例一休」變慢？ 員工反嗆謝金河「貪小便宜」

2017-03-11  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河日前批評，「一例一休」讓台灣人從任勞任怨變得斤斤計較，並以郵局運作改變，服務品質下降為例。但這樣的發言引起基層郵務人員不滿，反擊謝金河只是「貪小便宜」。

謝金河表示，以往在週五用限時掛號寄出雜誌，讀者都能在週六收到，但一例一修上路後，都得等到禮拜一、二才能收到，花東地區甚至要等到禮拜四，認為一例一休讓台灣速度變慢，大家斤斤計較，連「印象很好的郵局自動減速，速度變那麼慢。」

根據《聯合財經網》報導，基層郵務人員反批謝金河「不想花快捷的費用，卻想享有快捷的服務」，直言這跟一例一休無關，「貪小便宜罷了」。

中華郵政工會也在聲明中指出，郵局的速度只是恢復正常，並沒有變慢，強調這只是讓員工可以正常休假、避免過勞的小小心願。聲明中提到，若想提供讀者更好的服務品質，中華郵政也有提供全年無休的快捷郵件服務。

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  • 遭謝金河質疑速度變慢，中華郵政工會表示，只是恢復正常，並無變慢。（資料照，記者王涵平攝）

    遭謝金河質疑速度變慢，中華郵政工會表示，只是恢復正常，並無變慢。（資料照，記者王涵平攝）

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