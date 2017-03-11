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蔡英文赴李元簇靈堂致意 短暫停留5分鐘

2017-03-11  08:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統蔡英文今天上午8點30分前往甫過世的前副總統李元簇位於苗栗縣頭份市的靈堂弔唁，蔡英文車隊直接進入李元簇住宅，進入靈堂弔唁5分鐘後，隨即搭乘車隊離開，並未受訪。不過，李元簇總管指出，很感謝蔡英文前來關心，蔡英文並告知家屬需要協助的地方，總統府一定會盡力協助。

前總統馬英九定於明天下午2點、前副總統吳敦義則將於今天下午3點，前往弔唁。

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  • 總統蔡英文今早赴李元簇靈堂致意，短暫停留5分鐘。（記者蔡政珉攝）

    總統蔡英文今早赴李元簇靈堂致意，短暫停留5分鐘。（記者蔡政珉攝）

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