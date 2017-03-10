桃園沿海饋線改善 未來不斷電
2017-03-10 23:31
〔記者謝武雄、李容萍／觀音報導〕市長鄭文燦今天現勘台電公司強化桃園沿海地區（觀音、新屋、大園）饋線成果，過去颱風來襲常造成沿海地區停電，由於主幹線沒有地下化，加上鹽害嚴重、線路久未更新及電線桿強度不夠，以往需要5天才能全數復電等問題可望改善，他並期許台電公司未來要於「黃金72小時」內完成全桃園市復電，並以2天復電為更高的目標。
鄭文燦走訪觀音區新興社區活動中心、新屋區笨港變電所、大園區民生路與濱海路口現勘，他表示，去年梅姬颱風過後，市府與台電公司協商，更新大園、觀音、新屋等沿海地區電線，台電公司已陸續將線路由鋁線更新為銅線，強化抗鹽害能力，目前已完成約94公里，台電公司今年並開始推動為期三年的「台十五線線路地下化工程」，總工程經費約4億8500萬元，相信可大幅降低沿海地區跳電頻率。
鄭文燦還說，為強化沿海地區配電線路防颱能力，減少停電狀況，市府與台電公司協商，爭取大園、觀音及新屋78件線路更換改善工程，經費近5000萬元，已完成更新線路長度約94公里，今年將再投入900萬元，接續辦理21件導線更換改善工程及34件電桿強化工程。
他也預告未來可能因施工所需，有部分時間需要停電，也請區公所及里長向居民完整說明，短暫的施工不便，也請市民多多支持，一旦工程完工，就可以降低跳電率、提升復電率。
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