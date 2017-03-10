抗告勝訴 黨產會：肯定最高行政法院對事實的了解

2017-03-10 21:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在去年11月要求永豐銀凍結國民黨帳戶、9張台支共8億多元資產處分，國民黨不服向法院聲請「停止執行」案，事後台北行政法院裁定需解凍，黨產會不服提出抗告，最高行政法院今撤銷原法院裁定，改裁定不得解凍，全案定讞，官司最後由黨產會勝訴。對於判決結果，黨產會表示，「肯定最高行政法院對於事實的了解！」

黨產會發言人施錦芳表示，肯定最高行政法院對於事實的了解，黨產會日前凍結相關帳戶，完全依黨產條例規定處理。

施錦芳說，國民黨未來可向黨產會申請動支經費，只要是用以支付退休金、資遣費的用途，黨產會原則上都會同意。