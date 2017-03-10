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苗縣3農會總幹事翻盤 連任夢碎

2017-03-10  18:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉今天進行「三巨頭」選舉，其中苗栗市、頭屋鄉及通霄鎮農會總幹事「翻盤」未獲聘任，連任夢碎。力拚苗栗市農會總幹事的謝錦明、頭屋鄉農會謝金德及通霄鎮農會徐學承，必須在第二輪的總幹事候聘公告後才能登上總幹事寶座。

尋求連任苗栗市農會總幹事的吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但因政治角力因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推農會職員謝錦明力拚。農會今天召開理監、事會議，進行理事長、常務監事選舉及聘任總幹事，理事長由邱陣營的邱源錦當選，理事會不續聘吳。

通霄鎮農會總幹事許道坤尋求連任，面臨農會職員徐學承力拚，競爭相當激烈，徐學承獲5席理事支持，今天順利選出同陣營的理事長徐永森，許道坤未獲聘連任夢碎。

頭屋鄉農會選舉，現任總幹事涂漢仁尋求連任，與前頭屋鄉公所清潔隊長劉國志，後來突然殺出農會秘書謝金德加入戰局，結果謝金德掌握6席，劉國志掌握3席，今天的總幹事遴聘，涂漢仁未獲聘，將由謝金德代理。

苗栗縣政府農業處指出，苗栗市、頭屋鄉及通霄鎮總幹事，在60天內若未獲理事會遴聘總幹事，縣府將重新辦理上述三鄉鎮市農會總幹事候聘公告，換句話說，謝錦明、謝金德、徐學承，要在第二輪才能登上總幹事寶座。

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  • 苗栗縣基層農會今天進行「三巨頭」選舉，從鐵路局退休的劉興政（左）獲9席理事全數支持，當選大湖地區農會理事長。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣基層農會今天進行「三巨頭」選舉，從鐵路局退休的劉興政（左）獲9席理事全數支持，當選大湖地區農會理事長。（記者張勳騰翻攝）

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