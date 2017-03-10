蝦咪？ 祝賀當選農會理事 花圈竟寫「千古」！

2017-03-10 18:28

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮農會新任理事長陳文忠，選上理事時，有朋友向花店訂祝賀花圈，花圈上聯寫「陳文忠先生千古」，而花店老闆正好是挑戰派理事周明義，周明義解釋，純粹筆誤，兩小時後就更換，陳文忠則說，保留法律追訴權，但希望放下恩怨，理事能不分派別，一起為農民謀福利。

今天在驚濤駭浪中當選理事長的陳文忠，上週選上理事後，草屯雙冬檳榔聯誼會長李春茂，向同為新任理事的周明義開的花店訂購祝賀花圈，惟該花圈有1只的祝賀上聯寫「陳文忠先生千古」，讓陳文忠和家人非常不悅，因為「千古」是寫給過世的人，是弔唁用詞。

李春茂知道後立刻向花店抗議，當天傍晚花店即更換該花圈的上聯紅紙。「千古」花圈一事，今天被李姓網友PO在地方臉書社團，要大家評評理「這樣對嗎？」。

陳文忠對此事表示，周明義是挑戰派的理事，算是競爭對手，送花圈卻寫「千古」，這分明是糟蹋人，且周明義至今沒有打過電話給他致歉，此事將保留法律追訴權。不過，也希望在選完理事長後，理事們能放下選舉恩怨，一起為農民謀福利。

周明義則解釋，當天是工作人員忙中筆誤，不是故意的，在兩小時後就去更換上聯，當天也跟陳文忠的太太致歉。