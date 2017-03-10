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三星區農會 廖順福當選常務監事

2017-03-10  18:19

［記者簡惠茹／宜蘭報導］三星地區農會選情激烈，總幹事派與理事長派互別苗頭，總幹事謝志旭以5票驚險通過聘用獲得連任，理事長席次經協調，由黃明杰以全票9票當選理事長，常務監事廖順福則以2票取得席次。

基層農會三巨頭陸續出爐，三星地區農會常務監事廖順福以2票當選，對手廖西銅獲得一票；廖西銅深耕農會多年，擔任過4屆會員代表，上一屆當選理事，這屆拼戰常務監事擴大服務，可惜落馬。

三星地區農會此次選舉可說是暗潮洶湧，雖然四年前現任總幹事謝志旭與理事長廖學嵩攜手合作贏了漂亮的一仗，但是今年選舉兩派人馬分裂，先前九席理事選舉結果出來後，廖學嵩人馬僅掌握四個席次，三星地區農會理事長改由櫻桃鴨養鴨高手黃明杰出線。

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  • 三星地區農會三巨頭出爐，常務監事廖順福（左）以2票當選。（記者簡惠茹攝）

    三星地區農會三巨頭出爐，常務監事廖順福（左）以2票當選。（記者簡惠茹攝）

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