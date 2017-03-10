| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

藍委批「蔡政府為美附隨組織」林全駁：這樣說不恰當

2017-03-10  19:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對兩岸關係議題，國民黨立委陳超明質詢指出，執政黨採取遠交近攻策略，對美國認老大、對日本說是殖民地，表現出美、日就是香的，中國是臭的，中國對蔡政府認知是美國附隨組織。行政院長林全當場駁斥「這樣說不是很恰當！」

陳超明質詢指出，中國大陸學生來台遭逮捕，外界揣測是國台辦指使，國台辦已發聲明指此說法為台灣捏造，對此，中生被捕是否有確鑿的證據。林全回應表示，目前檢方在偵查中，所有未經檢方證實說法都是傳言，周男確實有被收押，案情仍需進一步釐清，也會「勿枉勿縱」。

對於兩岸關係，陳超明表示「千金買屋、萬金買鄰」，敦親睦鄰相當重要，但執政黨遠交近攻，跑到美國認老大，對日本說是殖民地，策略就是親美、親日，聯合抗中，中國現在對蔡政府的認知，是美國的附隨組織，美國講啥都好。

陳超明質疑，過去有人赴中就被罵傾中賣台，「你們表現出來，美國、日本都是香的，中國的都臭的」，為何對岸的要來就一直罵，對於國台辦主任張志軍「台獨走到盡頭就是統一」說法，陸委會主委張小月批評是「極端不當說法」，媒體、立委更是一致放話。

對於陳超明的相關質疑說法，林全接連反駁「您的講法有誤！」「這樣說很不恰當」並指出若中國歡迎台灣的話，雙方當然會有更多往返，台灣是言論自由國家，政府要有尊重、包容統獨言論的胸襟，也不會對想法有任何箝制。

廣告
  • 立法院今（10）日舉行院會，行政院長林全出席備詢。（記者方賓照攝）

    立法院今（10）日舉行院會，行政院長林全出席備詢。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸關係 林全 隨附組織
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：藍委批「蔡政府為美附隨組織」林全駁：這樣說不恰當


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.