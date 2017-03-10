藍委批「蔡政府為美附隨組織」林全駁：這樣說不恰當
2017-03-10 19:38
〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對兩岸關係議題，國民黨立委陳超明質詢指出，執政黨採取遠交近攻策略，對美國認老大、對日本說是殖民地，表現出美、日就是香的，中國是臭的，中國對蔡政府認知是美國附隨組織。行政院長林全當場駁斥「這樣說不是很恰當！」
陳超明質詢指出，中國大陸學生來台遭逮捕，外界揣測是國台辦指使，國台辦已發聲明指此說法為台灣捏造，對此，中生被捕是否有確鑿的證據。林全回應表示，目前檢方在偵查中，所有未經檢方證實說法都是傳言，周男確實有被收押，案情仍需進一步釐清，也會「勿枉勿縱」。
對於兩岸關係，陳超明表示「千金買屋、萬金買鄰」，敦親睦鄰相當重要，但執政黨遠交近攻，跑到美國認老大，對日本說是殖民地，策略就是親美、親日，聯合抗中，中國現在對蔡政府的認知，是美國的附隨組織，美國講啥都好。
陳超明質疑，過去有人赴中就被罵傾中賣台，「你們表現出來，美國、日本都是香的，中國的都臭的」，為何對岸的要來就一直罵，對於國台辦主任張志軍「台獨走到盡頭就是統一」說法，陸委會主委張小月批評是「極端不當說法」，媒體、立委更是一致放話。
對於陳超明的相關質疑說法，林全接連反駁「您的講法有誤！」「這樣說很不恰當」並指出若中國歡迎台灣的話，雙方當然會有更多往返，台灣是言論自由國家，政府要有尊重、包容統獨言論的胸襟，也不會對想法有任何箝制。
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