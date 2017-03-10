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監院指遠雄醫療園區無貪汙 立委盼政院協助招商

2017-03-10  18:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳超明質詢指出，苗栗遠雄健康生活園區一案長期被汙名化，但監察院報告昨出爐，顯示該案無貪贓枉法，僅提出小糾正，若中國醫藥大學最後無意進駐，盼行政院長林全協助招商。林全表示，將請政務委員林萬億就報告內容盡力協調。

陳超明指出，林萬億先前說只要監院報告出爐，會贊成遠雄健康生活園區一案，綜觀此報告結論，釐清許多被汙名化的疑點，無任何貪贓枉法，僅針對行政瑕疵做出糾正，據此報告，希望林全院長及林萬億政委，能繼續協助解決苗栗縣及重症醫療需求的問題。

陳超明強調，經過長期風風雨雨，中醫大投資遠雄健康生活園區的意願已被消磨殆盡，若中醫大跟遠雄一旦放棄，應協助推動小英總統念茲在茲的長照2.0政策，能成為國家級示範區，最後若中醫大跟遠雄真的無意願，請行政院再次協助招商。

林全表示，會在了解監院報告後，請林萬億政委就報告結果，盡量與各部會來協調，盡量讓此事有圓滿結果。

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  • 立法院10日舉行院會，行政院長林全出席備詢。（記者方賓照攝）

    立法院10日舉行院會，行政院長林全出席備詢。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 後龍醫療園區 林全 監察院 遠雄 醫療園區 陳超明
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