訪視高雄一路同車 小英跟花媽黏TT

2017-03-10 17:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今中午訪視高雄六龜長照中心，下午則主持總統府南辦成立儀式，高雄市長陳菊一路「同車」相隨，兩人黏TT，試圖以行動化解先前花媽砲轟黨中央的傳言。

陳菊也在總統府南辦成立茶會上，針對近年來中央陸續給予高雄在建設、財政上的各種支援，代表全體市民公開向總統蔡英文、行政院長林全致謝；花媽不但大聲感謝小英跟林全，連「一百分」的國防部長馮世寬也列入答謝名單，對國防部在205兵工廠遷建、新台17線軍區協調等層面協助給予肯定，形容馮世寬「可愛、古錐」。

在茶敘前，小英曾邀南部國策顧問與高雄市籍立委，在南辦辦公室裡簡短座談，聊聊地方大小事；與會人士透露，席間完全沒提到黨內初選相關事宜，氣氛相當溫暖、和諧。

五位有意競逐下屆高雄市長黨內初選的立委，今有四位出席總統府南辦成立茶敘，分別是陳其邁、劉世芳、林岱樺、趙天麟，管碧玲在立院質詢，委請助理代表到場。