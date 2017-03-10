接任體育署長 林德福：林全4點指示改革單項協會
2017-03-10 17:08
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天上午宣布前體委會主委林德福接任體育署長，據了解，林全日前約見林德福敲定這項人事案，鑑於部分單項體育協會的積弊已久，林德福今天下午接受本報訪問時表示，林全對改革單項協會下達四點指示，包括組織要更開放、營運專業化、財務透明化、績效考核客觀化。
未來如何改革體壇，包括救棒球？林德福說，由於體育署人力有限，體育運動的推展也要善用民間的力量，因此未來也要借重民間協會等力量，不過，要改革單項協會等問題，關鍵仍在於「國民體育法」的修法，因此行政院版「國民體育法」的修法應儘速在立法院通過。
對於現行棒協與中職盟的心結，林德福說，有關職業與業餘團體之間的問題，他未來也會出面化解，大家應該團結一致。
林德福表示，他將在下週正式上任，包括林全與教育部長潘文忠都曾他與商談，盼他出任體育署長，至於整個徵詢過程，他則不便多談。
林德福說，林全對於改革單項協會，有以下4 點指示，首先，單項協會的組織未來要更開放，讓更多專業人士參與；第2，協會的營運要更專業化，選手的訓練、教練的遴選、會務的運作要更專業；第3，協會的財務要透明化；第4，協會績效考核客觀化，相關的考核要有客觀的衡量指標。
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