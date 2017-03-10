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總統府南辦今成立 小英：政府不能用台北看天下

總統府南部辦公室今在高市府鳳山行政中心成立，圖中大樓左側三樓（記者王榮祥攝）

2017-03-10  16:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文選前對南部鄉親承諾的總統府南部辦公室，今下午在高雄市政府鳳山行政中心正式成立。蔡英文解讀總統府南辦的指標意義，是為凸顯政府不能在冷氣房裡作決策，不能用台北觀點看天下。

總統府南辦位於高市府鳳山行政中心原市長辦公室，內部空間約231坪，分為貴賓室、會議室、辦公室與休息室，現配置兩位秘書負責管理﹔未來可能暫時先由總統府資政張俊雄不定時進駐，作為總統府與地方聯繫、溝通平台。

蔡英文是在選前公開表示，若當選總統、會設立總統府南部辦公室，作為總統跟地方基層交流平台，多聆聽地方心聲，今天透過茶敘方式宣佈成立，現場邀請高雄百工百業代表、立委、市議員，一同見證歷史一刻。

先致詞的高雄市長陳菊打趣表示，小英總統在高雄設立總統府南辦，可能高雄比較溫暖、也可能高雄比較霸氣，引起台下一陣笑聲；小英致詞時則回應高雄「霸氣說」，笑稱高雄最霸氣的就是「市長」，且菊姐沒說要爭取總統府南辦時，其他縣市都不敢爭取，菊姐說了以後，其他縣市更不敢爭取。

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  • 總統府南辦借用原市長辦公室空間（記者王榮祥攝）

    總統府南辦借用原市長辦公室空間（記者王榮祥攝）

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