中生共諜和這些人是臉書好友 網友：不意外

2017-03-10 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕政大碩士周泓旭遭台北地檢署破獲疑似為共諜，意圖策反我外交官員提供情資。事後發現，他也與部分檯面上的政界人士有所接觸，臉書也被起底與多名親中、藍營人士有關，網友對此表示「不意外」

有網友指出，在周泓旭好友名單中，除了已知與本人有過接觸的新黨發言人王炳忠外，還有國民黨文傳會副主委毛嘉慶（已刪除好友）；接受親中媒體專訪時，描述自己從「感性台獨變成理性統派」的張瑋珊，以及在2016總統大選屢屢現身於螢光幕，國民黨主席洪秀柱辦公室「青年柱講團」成員之一的唐慧琳

此外，還有認為「國民黨產來源、使用光明正大，黨員不必自卑」的文史工作者武之璋；228於中正紀念堂與獨派發生肢體衝突的愛國同心會成員張秀葉，以及前台北市議員李承龍，他曾在質詢時毆打官員、並在台灣民政府中央會涉嫌仍汽油彈遭逮捕。

網友對此表示，「不意外啊」、「物以類聚」、「是擅長舔共的朋友呢」、「陣容超堅強的親友團，我嚇到」、「好精緻的名單」。