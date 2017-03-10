共諜案化解保防法阻力？ 府：膝蓋不適用來思考
2017-03-10 16:56
〔記者蘇芳禾／台北報導〕政大畢業的中國籍學生周泓旭，因涉嫌來台做情蒐等工作，10日收押禁見。被問到此時爆出共諜案，是否會讓爭議不斷的「保防工作法」（保防法）推動阻力變小？對此，總統府發言人黃重諺表示，膝蓋不一定適合用來思考，媒體揭露的草案早就被行政部門退回，不能代表政府立場。
黃重諺說，行政院和法務部今天都已經對此做出說明，為了強化國土安全，防止境外勢力，以及因應假新聞散佈、網路攻擊等新形態威脅，各民主國家都在積極研擬對策方向，目標是為了維護國家自由民主不受到侵害。
黃重諺說，日前媒體揭露的草案，早就被行政部門退回，也就是在政府嚴格把關下，不被採納，因此也不能代表政府立場。
至於中生政策是否會因為共諜案因此而調整？黃重諺說，兩岸間不會因為這樣的個案被影響，彼此之間沒有關係。
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