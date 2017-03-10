中市22基層農會選舉 21理事長當選名單出爐

2017-03-10 16:35

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市基層農會選舉已進入理事長選舉及遴聘總幹事階段，至今22個基層區農會，除大甲將在下週一（13日）舉行理監事會議，包括大安、大肚區2農會已在昨舉行，今天則有潭子、后里、清水、和平及台中地區農會等19個農會舉行理監事會議，並投票選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事。

其中，清水、和平區2農會因屬績優農會，競爭者雖未達90分門檻，無法在第一輪角逐，但現任總幹事何淑瑛、鄧碧珠在今天的理事會議中未獲過半票數，無法續聘。清水、和平2農會總幹事暫時空缺，將由台中市政府公告進行補選，並於2個月內完成遴聘。

各區理事長、常務監事、總幹事名單如下：台中地區理事長劉水源、常監張隆義、總幹事賴溪松；豐原區理事長賴秋榮、常監林顯洲、總幹事蔡森揚；潭子區理事長陳世勳、常監林增華、總幹事林淑茵；大雅區理事長張朝樑、常監賴福林、總幹事林國永；神岡區理事長王錦川、常監紀同 、總幹事王偉道。

東勢區理事長劉正銘、常監張瑞吉、總幹事田士欣；石岡區理事長吳維章、常監陸明陽、總幹事張東海；新社區理事長劉福榮、常監張恭平、總幹事羅文正；和平區理事長張欽兆、常監王結利。

后里區理事長張欽桐、常監蘇堅治、總幹事陳清琪；清水區理事長陳東熙、常監黃春富；沙鹿區理事長李最、常監蔡榮誠、總幹事陳俊宏；梧棲區理事長黃明樹、常監王雨霖、總幹事王秝毅；大安區理事長黃明榮、常監莊屋、總幹事蔡建宗；外埔區理事長鄭墉、常監張錦坤、總幹事李錦東。

大里區理事長鄒騰垣、常監林永鑫、總幹事朱晉明；太平區理事長林章吉、常監鄧晉隆、總幹事余文欽；烏日區理事長魏周森、常監張永田、總幹事楊義榮；大肚區理事長趙國城、常監趙秋森、總幹事趙信賓；龍井區理事長高瑞聰、常監陳榮明、 總幹事林裕議；霧峰區理事長陳裕承、常監曾永濱、總幹事黃景建。