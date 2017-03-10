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南市公共設施管線資料庫考評 全國第2名

2017-03-10  16:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部營建署公共設施管線資料庫管理供應系統考評，台南市工務局在6都激烈競比中，拿下第2名。工務局表示，未來將推動大數據應用分析、遠端監挖及智慧型整合，對於道路平坦「殺手」人手孔部分，目前正研擬人手孔下地的示範工法，未來可有效解決道路上人手孔太多、不平問題。

工務局長蘇金安表示，市民在乎生活與地方的「有形」建設，而「無形」建設也是城市永續發展的命脈，過去5年該局沉潛積極加強各項道路挖掘管理創新作為，包括結合政風、外聘技師辦理抽驗、現場施工管理行動化、各類申挖建案工程整合自動化，及永續調查建置公共設施管線資料，除了守護道路挖掘修復平整度，也有效減少道路重複挖掘擾民情形。

蘇金安也表示，去年以整合機制，一次將全市都市計畫區調查建置到位，這對於未來市政及重大建設，有效協助推動開發，此外，公共設施管線圖資已於104年開放民眾查詢，有助舊市區都市更新及老屋重建，以利整合道路工程，減少重複挖掘銑鋪。

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  • 南市正研擬人手孔下地的示範工法，解決道路上人手孔不平問題。（記者洪瑞琴攝）

    南市正研擬人手孔下地的示範工法，解決道路上人手孔不平問題。（記者洪瑞琴攝）

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