被指是中生共諜案幕後黑手 國台辦回應了

2017-03-10 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭，疑以學生身分做為掩護，涉嫌來台當從事共諜組織發展，今早被台北地方法院裁定羈押禁見，被指向是受中國國台辦高層指示，對此國台辦回應：「純屬蓄意捏造，製造事端」。

綜合媒體報導，29歲的中國男子周泓旭來自遼寧省，去年自政大企研所畢業，檢調接獲檢舉，指周泓旭涉嫌受中國國台辦高層指示，以念書名義來台發展共諜組織，今早遭裁定羈押禁見。對於被指是幕後黑手，國台辦發言人馬曉光今（10日）回應表示：「我不了解這件事，台有關部門指涉國台辦，純屬蓄意捏造，製造事端。」

馬曉光指出，此事背後的動機令人懷疑，認為最近「一中承諾書」與共諜案等風波，先是干擾兩岸正常的校際交流，現在又在中國留學生身上做文章，批評此舉傷害了彼此的教育交流。