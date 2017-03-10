竹縣決心翻轉客語 傳承弱勢
2017-03-10 16:05
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣配合民進黨中央政府重視本土的政策，要翻轉民國6、70年代：在校「說1句、罰10塊」的客家話弱勢命運，以2年時間，全面性從公部門來電語音、公開播音首選用客語外，也考慮在洽公服務台提供客語通譯，獎勵學校師生、甚至鄉親踴躍學習、參加客語認證，並把是否具有客語認證資格納入公務人員晉升的指標。
縣長邱鏡淳認為，語言的傳承跟文化息息相關，甚至考慮要把目前主辦相關事務的民政處國際事務科改併去府外的文化局，藉著組織架構的重整，以統籌辦理客家語言和文化的傳承。
不過因為茲事體大，府內局科室要改去府外局，必須要經議會同意通過才行，所以目前還在考慮的階段。
新竹縣目前含分校在內的119所中、小學，都有提供包含客語在內的本土語言教學，另有43所國中小申請成為「客語生活學校」，透過課後、或是社團活動等「沉浸式」教學，讓下一代能從生活環境中自然而然的學會講客語。
如今縣府為了爭取客委會前述為期兩年的「客家整體發展計畫」，各局處在今（10）日前先自所屬業務中提、擬確保客語永續發展的對策，經民政處彙整後，打算在31日以前提報客委會爭取參加全國性的評比。
初期計畫書如果評比過關，特優縣市將可獲得新台幣500萬元、優等者獲300萬的補助。得獎縣市必須以前述補助款建置該縣市所擬執行計畫所需的軟、硬體設施，例如增聘客語人才等。剩下的1年執行成效如果不錯，特優的縣市就可以獲得1000萬元的獎勵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠遭彈劾下台！
- 經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
- 宜科淪蚊子園區 計畫引進龍頭公司
- 自由廣場》說到棒球慘業…
- 不當上班族 攀樹正妹愛修樹
- 犬貓不想養 中市設平台送養
- 古蹟遭圍隔離 地方痛批中石化毫無企業責任
- 自由開講》轉型正義的第一推手
- 【食光走廊】在雲上開花
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- G奶書法家懷孕8個月 出血急診忙安胎
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 棒協有多爛？ 藤井樹砲轟：罪名有5本小說那麼多
- 107年6月完工 新明國小新建大樓可提供36間教室
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《2017秋冬男裝週》15
- 《投給民主黨的理由》全書空白 登亞馬遜銷售龍頭...
- 爸爸太節儉 浩子搞笑找出京都「最自在的地方」
- NBA》代禱文透露心聲 林書豪：曾覺得本季無法上場
- 《謠言終結站》飲酒會不會臉紅 與肝臟好壞無關
- 10點宣判！朴槿惠彈劾與否命運大不同...
- 勞動部雲嘉南分署推植栽綠化 打造綠色職訓人才
- 《2017秋冬男裝週》9
- 《羅根》小狼女發狠 竟把休傑克曼揍到瘀青！
- 告白11次遭拒 男狂砍按摩女50刀被判無期定讞
- 經典賽》觸身球被趕出場 黃勝雄向郭總道歉
- 曼尼當高知鬥犬 月領6萬多
- SBL四強爭霸》強碰第一種子達欣 璞園拚逆襲
- 照顧中心4死13傷 桃檢檢察官勘驗究責
- 華爾街「無畏少女」 力抗大金牛
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 宏正2月營收年減0.5％
- NBA》做開槍手勢遭罰 詹寧斯喊冤：我在叫他冷靜（影音）
- 經典賽》陳鴻文被擊潰吞2敗 球迷很擔心
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 另種回鄉 「王育德紀念館」明年完工
- 控台糖占傳統領域 原團路過抗議
- 反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹縣決心翻轉客語 傳承弱勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分