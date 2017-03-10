竹縣決心翻轉客語 傳承弱勢

2017-03-10 16:05

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣配合民進黨中央政府重視本土的政策，要翻轉民國6、70年代：在校「說1句、罰10塊」的客家話弱勢命運，以2年時間，全面性從公部門來電語音、公開播音首選用客語外，也考慮在洽公服務台提供客語通譯，獎勵學校師生、甚至鄉親踴躍學習、參加客語認證，並把是否具有客語認證資格納入公務人員晉升的指標。

縣長邱鏡淳認為，語言的傳承跟文化息息相關，甚至考慮要把目前主辦相關事務的民政處國際事務科改併去府外的文化局，藉著組織架構的重整，以統籌辦理客家語言和文化的傳承。

不過因為茲事體大，府內局科室要改去府外局，必須要經議會同意通過才行，所以目前還在考慮的階段。

新竹縣目前含分校在內的119所中、小學，都有提供包含客語在內的本土語言教學，另有43所國中小申請成為「客語生活學校」，透過課後、或是社團活動等「沉浸式」教學，讓下一代能從生活環境中自然而然的學會講客語。

如今縣府為了爭取客委會前述為期兩年的「客家整體發展計畫」，各局處在今（10）日前先自所屬業務中提、擬確保客語永續發展的對策，經民政處彙整後，打算在31日以前提報客委會爭取參加全國性的評比。

初期計畫書如果評比過關，特優縣市將可獲得新台幣500萬元、優等者獲300萬的補助。得獎縣市必須以前述補助款建置該縣市所擬執行計畫所需的軟、硬體設施，例如增聘客語人才等。剩下的1年執行成效如果不錯，特優的縣市就可以獲得1000萬元的獎勵。