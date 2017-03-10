中生涉共諜案 陸委會：中生在台就學應以學習為目的

2017-03-10 14:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國籍學生周泓旭利用來台唸書機會，充當共諜吸收我中央部會官員，今天被收押禁見，陸委會下午發表聲明表示，全案已進入司法程序，該會尊重司法機關依法處理，並重申對於中生來台求學的政策維持不變，中生在台就學應以學習為目的。

陸委會表示，政府開放中生來台就學，希望促進兩岸青年的相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展，因此對於中生來台求學的政策維持不變，中生在台就學期間應遵守我方法令，以學習為目的。

陸委會還說，政府持續穩健推動中生來台就學，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。